गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे मंत्री

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया के भाईचारे के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर है। वह इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने और गुरु महाराज की पवित्र धरती को नमन करने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने संगत से समारोहों में पूरे उत्साह के साथ शामिल होने और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की।



वहीं, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। हर पंजाबी को इन कार्यक्रमों में श्रद्धा और उत्साह के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार गुरु जी की शिक्षाओं और उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।



कानपुर से होते हुए मोहाली पहुंचेगी यात्रा

शोभायात्रा का पहला पड़ाव वाराणसी से कानपुर तक होगा। पहले दिन करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। दूसरे दिन कानपुर से आगरा होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंचने का कार्यक्रम है। इस चरण में करीब 500 किलोमीटर की यात्रा होगी।