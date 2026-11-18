वाराणसी में देव दीपावली पर काशी में पर्यटकों की भारी भीड़ का असर अब होटल से लेकर नाव और बजड़ों के किराये पर दिखने लगा है। 24 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए शहर के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के करीब 95 फीसदी होटल फुल हो चुके हैं। स्थिति यह है कि पर्यटकों को ठहराने के लिए होटल संचालक अब गैलरी और बरामदों तक की बुकिंग कर रहे हैं। गंगा किनारे स्थित होटलों में दीपोत्सव देखने के लिए बरामदे में बैठने का किराया पांच से 10 हजार रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, बजड़े का किराया बढ़कर 10 से 15 हजार रुपये हो गया है। होम स्टे के लिए भी पर्यटकों को 2500 से 3500 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं।

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वाराणसी जिले में 2200 से अधिक गेस्ट हाउस और 4500 से अधिक टू-स्टार से लेकर फाइव-स्टार होटल और होम स्टे संचालित हैं। इसके बावजूद देव दीपावली पर पर्यटकों की बढ़ती आमद के सामने ठहरने की व्यवस्था कम पड़ रही है। गोदौलिया, मैदागिन, दशाश्वमेध, जंगमबाड़ी, लक्सा और बुलानाला समेत शहर के 10 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के 95 फीसदी होटल पहले ही बुक हो चुके हैं।होटलों में कमरे उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्यटक दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। इसका फायदा उठाकर होम स्टे संचालकों ने भी किराया बढ़ा दिया है। आम दिनों में 1000 से 1500 रुपये में मिलने वाले कमरे अब 2500 से 3500 रुपये में बुक हो रहे हैं।

गंगा किनारे के कई होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने पर्यटकों को दीपोत्सव दिखाने के लिए गैलरी और बरामदों की बुकिंग शुरू कर दी है। यहां बैठकर गंगा के घाटों पर होने वाले दीपोत्सव का नजारा देखने के लिए पांच से 10 हजार रुपये तक लिए जा रहे हैं।



भैरवनाथ क्षेत्र के होटल कारोबारी मुकेश जायसवाल के अनुसार, इस बार ऑनलाइन बुकिंग का रुझान अधिक है। पर्यटकों ने कमरे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महीने पहले से ही बुकिंग करा ली थी। पर्यटक मंदिर और घाटों के नजदीक स्थित होटलों को अधिक पसंद कर रहे हैं।



बजड़े का किराया चार गुना तक बढ़ा

देव दीपावली पर गंगा में नौका विहार कर घाटों की रोशनी देखने का आकर्षण भी पर्यटकों को काशी खींच रहा है। इसके चलते नावों और बजड़ों की मांग बढ़ गई है। आम दिनों में तीन से चार हजार रुपये में बुक होने वाला बजड़ा अब 10 से 15 हजार रुपये में मिल रहा है। यानी किराये में करीब चार गुना तक बढ़ोतरी हुई है।



500 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

देव दीपावली से काशी के पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार के अनुसार, एक दिवसीय आयोजन के दौरान वाराणसी में करीब 500 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। इसमें होटल इंडस्ट्री की हिस्सेदारी सबसे अधिक रहने की उम्मीद है। अकेले होटल कारोबार 300 करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान जताया गया है।