अपराध पर अंकुश: वाराणसी में एक साल में साइबर ठगी के 277 आरोपी गिरफ्तार, 58 गिरोह का हुआ खुलासा

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की 16982 शिकायतों का निस्तारण किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ठगों तक पहुंचने वाली 25 करोड़ की धनराशि को विभिन्न खातों में होल्ड कराया गया, जबकि विधिक प्रक्रिया पूरी कर पीड़ितों के 4.5 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में वापस कराए गए।मल्टीलेवल मार्केटिंग और अन्य ठगी के जाल में फंसे 550 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा। अपराध में प्रयुक्त 17 चार पहिया वाहन जब्त किए गए और 21 साइबर जालसाजों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 10176 मोबाइल नंबर और 8262 मोबाइल डिवाइस के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर ब्लॉक किए गए। इससे इन उपकरणों का दोबारा दुरुपयोग रोका जा सके।