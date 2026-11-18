तलाशी में मिले 23 दुर्लभ कछुए

पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सुल्तानपुर और अमेठी जिले के तालाबों से कछुओं को पकड़ा था। इसके बाद उन्हें अवैध रूप से बिक्री के लिए पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी थी। इसके लिए उनके पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के अनुसार, संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का गंभीर उल्लंघन है।



संयुक्त टीम ने दोनों महिलाओं और बरामद कछुओं को शाम 4:05 बजे औपचारिक रूप से हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम को सौंप दिया। वन विभाग की वाराणसी रेंज ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 2, 9, 39, 48बी, 49बी (4), 51 और 57 शामिल हैं। मुकदमा संख्या 73/26-27 राज्य बनाम मनीषा व अन्य के तहत दर्ज किया गया है।



रेलवे सुरक्षा बल के आईपीएफ बनारस राजेश कुमार ने बताया कि वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए संयुक्त टीम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई में बरामद सभी कछुओं को वन विभाग की निगरानी में सौंप दिया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।