Varanasi News: कार्तिक पूर्णिमा पर सारनाथ में गूंजेगा विश्व शांति और करुणा का संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:20 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक समागम की साक्षी बनने जा रही है। इस महापर्व पर देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु और अनुयायी सारनाथ पहुंचने लगे हैं। धम्म लर्निंग संस्थान के संस्थापक बौद्ध भिक्षु चंदिमा थेरो ने बताया कि 22 नवंबर को कठिन चीवर दान उत्सव मनेगा। इस दौरान संघ दान, भोजन दान और विशेष धम्म सभा होगी। समारोह में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, भूटान, तिब्बत और नेपाल सहित कई देशों से आए बौद्ध भिक्षु विश्व शांति व लोककल्याण की कामना से महापरित्राण पाठ करेंगे। उत्सव में शामिल होने के लिए देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से बड़ी संख्या में उपासक सारनाथ आ रहे हैं। ऐतिहासिक मूलगंध कुटी बौद्ध विहार, श्रीलंकन मंदिर, जापानी मंदिर, धम्म लर्निंग संस्थान, थाई बौद्ध विहार, म्यांमार और कंबोडिया बौद्ध मंदिरों को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों और बौद्ध धर्म के प्रतीक पंचशील ध्वज से आकर्षक रूप से सजाया गया है।
विज्ञापन