Varanasi News: कला संकाय के 21 बास्केट के सामने एक भी गोल नहीं कर सका सामाजिक विज्ञान संकाय

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इससे पूर्व खेले गए मुकाबले में कला संकाय की महिला टीम ने विज्ञान संस्थान को 35-6 से, पुरुष वर्ग में आरजीएससी ने प्रबंध शास्त्र संस्थान को 35-22 से, कृषि विज्ञान की महिला टीम ने वसंत कन्या महाविद्यालय की टीम को 21-11 से, सामाजिक विज्ञान संकाय ने वाणिज्य संकाय की महिला टीम को 25-9 से, विज्ञान संस्थान की पुरुष टीम ने वाणिज्य संकाय 25-11 से हराया। विधि संकाय की महिला टीम को एमएमवी कॉलेज की महिला टीम के नहीं आने की वजह से वॉकओवर मिल गया। पांचवें मैच में कृषि विज्ञान संस्थान की पुरुष टीम ने प्रबंध संकाय की टीम को 46-36 से हरा दिया। छठवें मैच में कृषि विज्ञान संस्थान की महिला टीम ने एमएमवी को 28-14 से मात दी। 7वें मैच में विधि संकाय की पुरुष टीम ने वाणिज्य संकाय को 24-20 से हरा दिया। अध्यक्षता क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा ने की। संचालन डॉ. धीरेंद्र तिवारी, धन्यवाद ज्ञापन प्रो. अर्चना सिंह ने की। इस अवसर पर सचिव डॉ. दीपक डोगरा, डॉ. राजीव सिंह, डॉ. प्रदीप खालको, डॉ. हरिराम यादव मौजूद रहे।

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विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर-संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता बुधवार को एंफीथियेटर कोर्ट पर खेली जा रही है। बुधवार को दिन के पहले मैच में कला संकाय की टीम ने एक के बाद एक 21 बास्केट किए। सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम एक भी बास्केट करने में नाकाम रही और 21-0 से हार गई। वहीं, दूसरे मैच में विज्ञान संकाय की महिला टीम ने वाणिज्य संकाय को 16-6 से हरा दिया। आयोजन सचिव डॉ. धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 10 पुरुष और 8 महिला टीमें खेल रहीं हैं।