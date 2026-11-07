वाराणसी: गंगा किनारे बनेंगे टर्मिनल, एक पर बड़े, दूसरे पर रुकेंगे छोटे क्रूज; निर्माण पर खर्च होंगे 300 करोड़

गंगा के रास्ते काशी आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को घाट किनारे ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है। शहर में 300 करोड़ रुपये से दो अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे। ये टर्मिनल रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल परिसर और सामने घाट पर आमने सामने बनाए जाएंगे।

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रामनगर में कोलकाता और हल्दिया की ओर से गंगा के रास्ते आने वाले बड़े और लग्जरी क्रूज को ठहरने की सुविधा मिलेगी। सामने घाट से कम दूरी के हेरिटेज और पर्यटन क्रूज संचालित किए जाएंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की ओर से दोनों परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है।अधिकारियों के अनुसार, दोनों टर्मिनलों पर लगभग 150-150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच, अलग प्रवेश और निकास द्वार, इमिग्रेशन काउंटर तथा अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल परिसर में बनने वाला क्रूज टर्मिनल लंबी दूरी की नदी यात्रा करने वाले बड़े जहाजों के लिए प्रमुख केंद्र होगा।यहां एक समय में तीन से चार बड़े या 8 से 10 छोटे क्रूज जहाजों के ठहरने की सुविधा होगी। गंगा में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पर्यटकों को व्यवस्थित तरीके से उतरने और चढ़ने की सुविधा मिलेगी। टर्मिनल को सड़क, रेल और बाबतपुर एयरपोर्ट से जोड़ने की भी योजना है। यहां आधुनिक लाउंज, प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच और विदेशी पर्यटकों के लिए इमिग्रेशन काउंटर की व्यवस्था होगी।