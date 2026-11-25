केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक नमो घाट पर चलने वाले कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री आएंगे।

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काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, व भाषाई विरासत को जोड़ने का महत्वूपर्ण आयोजन है। इनके माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है।इस बार की थीम थिरूक्कुरल पयिलोम थिरुक्कुरल अभ्यास करें हैं। इसमें शास्त्रीय तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल की नैतिक व सदाचार संबंधी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तमिलनाडु से आठ दिवसीय यात्रा पर सात समूह आएंगे। तमिलनाडु और काशी के लिए क्रमशः आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नोडल समन्वय संस्थान हैं।