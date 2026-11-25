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परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान और गृह विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन (प्रोजेक्ट कार्य) के आधार पर कराई जाएंगी। विज्ञान और गृह विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालयों में आयोजित होंगी। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उनके अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क कर केंद्र पर शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। हाईस्कूल के विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य विषयों के आंतरिक मूल्यांकन, नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट के नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक विद्यालय के प्रधानाचार्यों के माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट एक जनवरी 2027 से सक्रिय होगी।वहीं, विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड प्रायोगिक परीक्षाएं दिसंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में विद्यालयों में कराई जाएंगी। क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के अपर सचिव भास्कर मिश्रा ने बताया कि कक्षा 10 की प्री-बोर्ड लिखित परीक्षाएं जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में और कक्षा नौ एवं 11 की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी 2027 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आयोजित होंगी। परिषद ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि प्रायोगिक परीक्षाओं की नियुक्ति और अन्य आवश्यक सूचनाओं के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। परीक्षाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से कराने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।