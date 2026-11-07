खेल की खबरें: चार मैच में 6 पॉइंट लेकर बीएचयू बना चैंपियन, काशी विद्यापीठ 2 अंक के साथ उपविजेता रहा

एथलेटिक्स में 117 खिलाड़ियों ने जीते पदक

काशी सांसद खेलकूद की जिलास्तरीय एथलेटिक्स सिगरा स्टेडियम में खेली गई। 395 खिलाड़ियों में 203 बालक और 192 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। 117 खिलाड़ी अलग-अलग वर्ग के विजेता बने। 11 साल से कम आयुवर्ग की बालिकाओं की 100 और 400 मीटर दौड़ में आराजीलाइन की शीतल, 200 मीटर में सेवापुरी की पायल, 800 मीटर में जागृति तिवारी प्रथम रहीं।



पुशअप और चिनअप में सेवापुरी की ऐश्वर्या मोदन वाल प्रथम रहीं। बालक वर्ग में भेलूपुर के रिंकू 800 मीटर दौड़ की विजेता बनी। हाईजंप में हर्ष कुमार कोतवाली प्रथम रहे। अंडर-14 बालिका 100 मीटर में आकांक्षा पाल आराजीलाइन, 200 मीटर में श्वेता वरुणापार, 400 मीटर में अवंतिका सिंह आराजीलाइन, 800 मीटर में अर्चना बिंद, 1500 मीटर दौड़ और चिनअप में सेवापुरी की आंचल, 3000 मीटर में सेवापुरी की रोशनी प्रथम रहीं। ऊंची कूद में काशी विद्यापीठ की सुनयना, गोलाफेंक में अनुपमा, भेलूपुर ने स्वर्ण पदक जीता।



अंडर-14 साल के बालक वर्ग के 100 और 200 मीटर में हिमांशु यादव आराजीलाइन, 400 मीटर में चंदन गुप्ता आराजीलाइन, लंबीकूद में विपिन सेवापुरी और गोलाफेंक में अंश विश्वकर्मा सेवापुरी प्रथम रहे। अंडर-18 बालिका वर्ग में 100 और 400 मीटर में सेवापुरी की अंजली पटेल प्रथम रहीं। 200 मीटर में कुमुद पाल आराजीलाइन प्रथम औल गुडिया काशी विद्यापीठ द्वितीय रही। 800 मीटर में अनामिका पटेल विद्यापीठ प्रथम रहीं।