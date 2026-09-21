वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान: मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांटे मिनी किट, किसानों के खिले चेहरे

विकासखंड काशी विद्यापीठ में सोमवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत एक बहुद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को कृषि मिनी किट वितरित किए। यह शिविर विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाया गया था।

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मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने हाथों से क्षेत्र के किसानों को मिनी किट प्रदान किए। 'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस अभियान का लक्ष्य जनसेवा और किसान कल्याण को जन-जन तक पहुंचाना है। विज्ञापन



कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या भी मौजूद रहीं। इनके साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में किसानों ने भी इस शिविर में भाग लिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने हाथों से क्षेत्र के किसानों को मिनी किट प्रदान किए। 'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस अभियान का लक्ष्य जनसेवा और किसान कल्याण को जन-जन तक पहुंचाना है।कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या भी मौजूद रहीं। इनके साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में किसानों ने भी इस शिविर में भाग लिया।

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