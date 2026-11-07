Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   RSS distributed sweets to laborers and sanitation workers at BHU.

Varanasi News: आरएसएस ने बीएचयू में मजदूरों और सफाई कर्मियों को बांटी मिठाई

Sat, 07 Nov 2026 11:36 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
RSS distributed sweets to laborers and sanitation workers at BHU.
वाराणसी। दिवाली पर शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मालवीय नगर की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में मजदूरों और सफाई कर्मियों को मिष्ठान वितरित किया गया। इस सेवा कार्य में संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की और परिसर में कार्य कर रहे श्रमिक बंधुओं को शुभकामनाएं दीं। राकेश तिवारी, नितिन, रामाशीष, मालवीय, डॉ. शैलेंद्र गुप्ता, डॉ. परमेश्वर ब्याडगी, डॉ. वेद प्रकाश मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें