वाराणसी: सर्किट हाउस मार्ग पर 25 दिन पहले सड़क उखड़ी, शिवपुर में 30 दिन में दूसरी बार धंसी

जलनिकासी के लिए शिवाजी नगर के लोगों ने नगर निगम से लगाई गुहार

कंदवा स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी में लंबे समय से जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने शुक्रवार को नगर निगम से जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। कॉलोनीवासी मांडवी ऋषि जोनल कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के सामने समस्या रखी। अधिकारियों ने 24 घंटे में मलबा गिराकर जलभराव खत्म कराने का आश्वासन दिया गया। काशी नाथ पाण्डेय, राजीव शाही, शशांक तिवारी, सुमन, भरत कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता और पीयूष पांडेय आदि मौजूद रहे।



गुरुधाम कॉलोनी में घुटनों तक पानी

बारिश के बाद गुरुधाम कॉलोनी के राम मंदिर क्षेत्र में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। जलनिकासी की व्यवस्था न होने और लंबे समय से सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान स्थानीय नागरिक रविंद्रपुरी स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचेे। करीब आधे घंटे बाद समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने पर लोग लौट गए।