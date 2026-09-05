स्वाइन फ्लू: वाराणसी के अस्पतालों में जांच नहीं, बीएचयू में तीन दिन बाद मिल रही रिपोर्ट; इन बातों पर दें ध्यान

वाराणसी जिले में स्वाइन फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड आरक्षित कर आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं, लेकिन संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच की व्यवस्था अब भी कमजोर है। मंडलीय अस्पताल की आरटीपीसीआर मशीन कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी है।

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जिला अस्पताल, रामनगर स्थित एलबीएस अस्पताल और सीएचसी-पीएचसी में भी स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा नहीं है। लक्षण वाले मरीजों के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेजे जा रहे हैं, जहां से रिपोर्ट आने में करीब तीन दिन लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल, एलबीएस अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को संभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, जांच के लिए ज्यादातर अस्पताल बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग पर निर्भर हैं।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, स्वाइन फ्लू (एच1एन1) की आरटीपीसीआर जांच बीएचयू में हो रही है। यहां रोजाना करीब 50 मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संक्रमित पूर्वांचल के 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने यह पता लगाना भी मुश्किल है कि जिले में संक्रमण के वास्तविक मामले कितने हैं।