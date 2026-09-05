सावधान: आंखों में जलन, कान में दर्द को न समझें मामूली; रोज आ रहे 300 मरीज; जानें- बचाव के आसान उपाय

ईएनटी विभाग के डॉ. विशंभर सिंह बताते हैं कि मौसम में बदलाव के दौरान सर्दी-जुकाम और एलर्जी की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाती है, जिससे मध्य कान में संक्रमण विकसित हो जाता है। कई मरीजों में कान में तेज चुभन की भी शिकायत आ रही है। मरीजों को अस्थायी रूप से कम सुनाई दे रहा है। मरीजों को दवाओं के साथ एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है।



जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गोविंद प्रसाद बताते हैं कि मौसम में बदलाव और धूल के कारण आंखें लाल हो जा रही हैं। मरीजों की आंखों से लगातार चिपचिपा पानी आने की शिकायत आ रही है। इसके अलावा कुछ मरीजों में खुजली और जलन की भी समस्या है। बच्चों में भी कंजक्टिवाइटिस के लक्षण नजर आ रहे हैं। इसके कारण अस्थायी रूप से दृष्टि भी बाधित हो रही है।