ग्राउंड रिपोर्ट: बारिश में कच्चे काम पर रोक, फिर भी लगा रहे हाजिरी, ऐसे रोजगार देने में नंबर 1 बना आजमगढ़

आजमगढ़ में विकास की अंधी दौड़ में जिम्मेदार नियमों को ताक पर रखते दिख रहे हैं। जिले में गरीबों को रोजगार देने के नाम पर बारिश के बीच पानी से लबालब भरे पोखरों की खोदाई के फर्जी आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। बारिश के दौरान भी बीडीओ तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति देकर भुगतान कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि जॉबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में आजमगढ़ पिछले कई दिनों से प्रदेश में पहले स्थान पर बना हुआ है।

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शुक्रवार को वीबीजी-रामजी एप पर जारी प्रदेश की सूची में जॉबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में आजमगढ़ पहली पायदान पर रहा। हरदोई दूसरे, मैनपुरी तीसरे, गाजीपुर चौथे और फिरोजाबाद पांचवें स्थान पर रहा। जिले में जॉबकार्ड धारकों को रोजगार देने का हाल यह है कि बेरोकटोक मस्टररोल जारी किए जा रहे हैं। जिन पोखरों में पानी भरा है, वहां भी कागजों में खोदाई दर्शाई जा रही है। इसके अलावा चकमार्ग, बाहा और नाला खोदाई तथा चकबंध निर्माण जैसे मिट्टी के कार्य भी जारी हैं। इनकी न तो ब्लॉक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग हो रही है और न ही जिला स्तर पर।