टेक्नोलॉजी: जूते से हत्यारोपी की पहचान, शोरूम में चोरी के आरोपी को टोंटी पर मिले फिंगरप्रिंट से पकड़ा

केस-1

25 दिसंबर 2025 को शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा पटेल की सिलबट्टे से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई थी। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वह घर में अकेली थीं। टीम ने घर के अंदर छानबीन के दौरान जूते के निशान से आरोपी की पहचान की। फॉर्मल जूते पहनकर कातिल मोहित यादव ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। टीम ने सीसी कैमरे और जूते के निशान के आधार पर घटना वाले दिन ही मोहित और उसकी पत्नी अंजली चौहान को गिरफ्तार किया था।



केस-2

14 अगस्त 2026 को मंडुवाडीह-लहरतारा मार्ग पर बाइक के शोरूम में चोरी हो गई। फॉरेंसिक टीम ने 7 घंटे में चोरी का पर्दाफाश कर लिया। चोरों ने वारदात से पहले शोरूम में कॉफी बनाई, डांस किया और वॉशरूम में नहाया भी। टोंटी और कॉफी मशीन के फिंगर प्रिंट से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने गाजीपुर से आरोपी को दबोच लिया।