Varanasi News: जलभराव से मिलेगी मुक्ति, विवेका नगर में बनेगा पक्का नाला

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नगर आयुक्त ने चितईपुर स्थित आदित्य नगर तालाब के पास विवेका नगर का निरीक्षण किया। यहां पंचकोशी, सुसुवाही और वैष्णो नगर का पानी कच्चे नाले से होकर अस्सी नाले में गिरता मिला। कच्चा होने के कारण नाले में झाड़ियां और कूड़ा जमा होने से पानी की निकासी बाधित हो रही थी। नगर आयुक्त ने सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक को तत्काल सर्वे कराने और पक्के नाले के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। इससे बारिश के दौरान पानी की निकासी में आ रही समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है।निरीक्षण के दौरान अमरा, बरसोहा और सुरभि नगर के आसपास जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए। जलकल विभाग को इन इलाकों में जरूरत के अनुसार नई ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने और उसकी उचित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जलभराव की समस्या का समाधान केवल बारिश के दौरान पानी निकालने तक सीमित न रहे। ऐसे स्थायी इंतजाम किए जाएं, जिससे भविष्य में दोबारा जलभराव की स्थिति न बने।करौंदी वार्ड के पार्षद के अनुरोध पर नगर आयुक्त ने नवविस्तारित आदित्य नगर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति भी देखी। उन्होंने जलकल महाप्रबंधक को सरकारी भूमि पर ट्यूबवेल स्थापित किए जाने की संभावना का तकनीकी परीक्षण कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पार्षद इंद्रेश सिंह, मनीष गुप्ता, अमरेश कुमार, श्रवण गुप्ता, सुरेश पटेल, श्याम भूषण शर्मा, जलकल महाप्रबंधक अनूप सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।