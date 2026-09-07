डॉ. टीके लहरी मामला: डॉ. लहरी से मिलने पहुंचा तो पता चला कोई अप्रिय घटना हुई है, रविंद्र जायसवाल ने कही ये बात

बीएचयू में भर्ती पद्मश्री डॉ. टी.के. लहरी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने इलाज के दौरान हुई घटना को लेकर चिंता जताई है। राज्यमंत्री ने रविवार की देर रात को अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मुलाकात और इसके बाद दिए गए निर्देशों की जानकारी साझा की।

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राज्यमंत्री ने पोस्ट में बताया कि डॉ. लहरी की आंखों में कुछ लालिमा दिखाई दी। उन्होंने इस बारे में डॉ. लहरी से पूछा तो उन्होंने इशारों में बताया कि आंख में कोई परेशानी नहीं है और वह स्वस्थ हैं। हालांकि, राज्यमंत्री ने कहा कि उन्हें डॉ. लहरी का इशारा ठीक नहीं लगा। इसी दौरान उन्हें इलाज के दौरान किसी अप्रिय घटना के होने की जानकारी मिली।राज्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने बीएचयू के डायरेक्टर प्रो. एसएन शंखवार, चीफ प्रॉक्टर और एसीपी भेलूपुर को सख्त निर्देश दिए हैं कि घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी पूरे मामले की जांच कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।