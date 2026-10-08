वाराणसी: आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियोजन की बहस पूरी, आज फिर सुनवाई

फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में बुधवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बहस की। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ अक्तूबर की तिथि नियत की है। अभियोजन ने बहस के दौरान वादिनी और गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य है।

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