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Varanasi News: नगर निगम के कमल के फूल वाले लाइटिंग पिलर्स पर सियासत

Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
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Politics over the Municipal Corporation's lotus flower lighting pillars
भाजपा की नजर में राष्ट्रीय फूल का प्रतीक तो कांग्रेस-सपा के लिए सरकारी धन से चुनाव प्रसार का साधन माई सिटी रिपोर्टर
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वाराणसी। नगर निगम की ओर से साजन तिराहा समेत कई इलाकों में डिवाइडरों पर लाइटिंग पिलर्स लगाए गए हैं। डमरू-त्रिशूल की आकृति के साथ सबसे ऊपर कमल का फूल लगा है। जो लाइटिंग के चलते लाल रंग का चमक रहा है। इसे लेकर शहर में चर्चा शुरू हो गई है। एक ओर भाजपा नेता इसे राष्ट्रीय फूल का प्रतीक बता रहे हैं तो कांग्रेस और सपा सरकारी धन से चुनाव प्रचार का साधन बता रही है। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि शहर की सुंदरता के लिए नगर निगम की ओर से तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। राष्ट्रीय फूल कमल को ध्यान में रखकर पिलर पर इन्हें लगाया गया है। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि सुंदरता के लिए साइकिल लगाएं। मोटिवेशन मिलेगा। प्रदूषण और जाम से मुक्ति मिलेगी। भाजपा प्रचार-प्रसार के लिए जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर आपत्ति की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एयरपोर्ट पर कमल का फूल लगाया गया है। सरकारी पैसे से भाजपा अपना चुनाव प्रचार कर रही है। आगामी चुनाव को ध्यान में रख इसे हटाया जाना चाहिए।
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