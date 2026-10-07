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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   PM Modi to interact with 30,000 Gen Z individuals on October 25 in Varanasi

यूपी: पीएम मोदी 25 अक्तूबर को काशी में जेन-जी से करेंगे संवाद, जींस और टीशर्ट में आएंगे 30 हजार युवा

Wed, 07 Oct 2026 08:57 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 07 Oct 2026 08:57 AM IST
सार

पीएम मोदी 25 अक्तूबर को 30 हजार जेन जी से संवाद करेंगे। वे एयर शो के बाद बीएचयू या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संवाद करेंगे। इस दौरान 18 से 25 साल के युवा जींस और टीशर्ट में आएंगे। 

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PM Modi to interact with 30,000 Gen Z individuals on October 25 in Varanasi
पीएम नरेंद्र मोदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर को काशी आएंगे। वह नमो घाट जाकर एयर शो देखेंगे फिर जेन जी से संवाद करेंगे। इसके लिए बीएचयू या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्यवस्था की जा रही है। जेन जी संवाद में 18 से 25 साल के करीब 30 हजार युवा हिस्सा लेंगे। सब जींस और टीशर्ट पहनकर आएंगे।

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भाजपा नेताओं के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्तूबर की सुबह ही काशी आ जाएंगे। वह नमो घाट जाएंगे जहां राफेल सहित 90 फाइटर जेट करतब दिखाएंगे। फाइटर जेट बाबतपुर एयरपोर्ट और प्रयागराज से उड़ान भरेंगे। 
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इसे भी पढ़ें; नितिन नवीन आज काशी में: जनसभा के साथ ही जेन-जी से करेंगे संवाद, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे
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पीएम के साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारी में भाजपा की क्षेत्रीय, जिला और महानगर इकाई जुट गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी परखी जा रही है। काशी में एयर शो 22, 24 और 25 अक्तूबर को होना है। पीएम अंतिम दिन एयर शो देखेंगे।  

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