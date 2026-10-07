नितिन नवीन आज काशी में: जनसभा के साथ ही जेन-जी से करेंगे संवाद, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय (7-8 अक्तूबर) दौरे पर बुधवार को काशी आएंगे। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के साथ काशी में पहली बार जनसभा करेंगे। साथ ही आठ अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन बृहस्पतिवार को काशी विद्यापीठ में जेन जी से संवाद भी करेंगे। पूर्व विधायक-पूर्व सांसदों के साथ ही शहर के विशिष्टजन, बुद्धिजीवियों से भी सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन एक बार काशी आए थे। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रवाना हो गए थे। विज्ञापन



पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा का समापन बुधवार (7 अक्तूबर) को होगा। वडनगर गुजरात से आने वाले बाइक यात्रियों का जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया में स्वागत होगा। यात्रियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में ही दोपहर 2:30 बजे जनसभा होगी। इसमें 50 हजार लोगों के आने का अनुमान है। विज्ञापन



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भाजपा से मिली जानकारी के मुताबिक जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोकुल धाम जाएंगे। वहां भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। काशी क्षेत्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।



साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्र प्रभारी, क्षेत्रीय महामंत्री के साथ बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेंगे। एमएलसी प्रत्याशियों के साथ भी बैठक करेंगे। बुधवार की रात नौ बजे होटल ताज में भोजन का इंतजाम किया गया है। होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे।