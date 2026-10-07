नितिन नवीन आज काशी में: जनसभा के साथ ही जेन-जी से करेंगे संवाद, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे
वाराणसी में आज दिग्गजों का जुटान होगा। दो दिन तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन काशी में रहेंगे। यहां पहली जनसभा के साथ ही जेन जी से भी संवाद करेंगे। साथ ही 8 बैठकों में हिस्सा लेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रहेंगे।
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय (7-8 अक्तूबर) दौरे पर बुधवार को काशी आएंगे। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के साथ काशी में पहली बार जनसभा करेंगे। साथ ही आठ अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन बृहस्पतिवार को काशी विद्यापीठ में जेन जी से संवाद भी करेंगे। पूर्व विधायक-पूर्व सांसदों के साथ ही शहर के विशिष्टजन, बुद्धिजीवियों से भी सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन एक बार काशी आए थे। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रवाना हो गए थे।
पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा का समापन बुधवार (7 अक्तूबर) को होगा। वडनगर गुजरात से आने वाले बाइक यात्रियों का जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया में स्वागत होगा। यात्रियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में ही दोपहर 2:30 बजे जनसभा होगी। इसमें 50 हजार लोगों के आने का अनुमान है।
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साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्र प्रभारी, क्षेत्रीय महामंत्री के साथ बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेंगे। एमएलसी प्रत्याशियों के साथ भी बैठक करेंगे। बुधवार की रात नौ बजे होटल ताज में भोजन का इंतजाम किया गया है। होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृहस्पतिवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद विशिष्टजनों के साथ ताज होटल में संवाद करेंगे। सुबह 10 बजे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में युवाओं यानी जेन जी से संवाद करेंगे। इसके बाद गोकुल धाम में पिछले तीन बार के जिला, क्षेत्र, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर भोजन के बाद पूर्व जनप्रतिनिधियों और फिर जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।