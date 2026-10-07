यूपी: वडनगर से काशी पहुंचे 500 बाइक यात्रियों का होगा भव्य स्वागत, पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे

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वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वागत किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में यात्रियों को तिलक लगाया जाएगा। यहां सुबह 10 से 11 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। विज्ञापन



यह जानकारी भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने दी है। वह मंगलवार को गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। विज्ञापन



प्रधानमंत्री वडनगर से आने वाले बाइक यात्रियों से संवाद भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होने के बाद 500 बाइक यात्रियों को बस से मैदागिन ले जाया जाएगा। मैदागिन से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें 51 महिलाएं शामिल रहेंगी जो गुजरात और देश की पावन नदियों के जल से भरे कलश लेकर आगे-आगे चलेंगी। यह जानकारी भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने दी है। वह मंगलवार को गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा।प्रधानमंत्री वडनगर से आने वाले बाइक यात्रियों से संवाद भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होने के बाद 500 बाइक यात्रियों को बस से मैदागिन ले जाया जाएगा। मैदागिन से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें 51 महिलाएं शामिल रहेंगी जो गुजरात और देश की पावन नदियों के जल से भरे कलश लेकर आगे-आगे चलेंगी। विज्ञापन विज्ञापन

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शोभायात्रा में बाइकर्स के साथ मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। सब एक साथ बाबा धाम में प्रवेश करेंगे जहां एक घंटे का विशेष पूजन-अनुष्ठान होगा। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। बाइक यात्रियों के लिए दोपहर 1:15 से 2:30 बजे के बीच गोकुल धाम में भोजन की व्यवस्था रहेगी। दोपहर 2:30 बजे से गोकुल धाम के ठीक सामने स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में जनसभा होगी जो शाम 4:30 बजे तक चलेगी।

10 राज्यों के कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक यात्रा

क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के बेमिसाल राजनीतिक सफर के उपलक्ष्य में निकली बाइक सेवा यात्रा का काशी आगमन हुआ है। पीएम ने सात अक्तूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लोक-कल्याण की जो यात्रा प्रारंभ की थी, वह 13 वर्षों के मुख्यमंत्री काल और लगभग 12 वर्षों के प्रधानमंत्री काल के साथ 25 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास में परिवर्तित हो चुकी है। इस ऐतिहासिक पड़ाव को स्मरणीय बनाने के लिए आयोजित बाइक सेवा यात्रा में देश के 10 से अधिक राज्यों के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया है। इन यात्रियों ने मार्ग में स्वच्छता, सघन पौधारोपण और रक्तदान जैसे राष्ट्र-पुनीत कार्यों से जन-सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।