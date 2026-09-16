Varanasi News: बरेका सुपरवाइजर क्लब समिति के सचिव बने मुकेश, सुरेंद्र कोषाध्यक्ष
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
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बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में सुपरवाइजर क्लब समिति के गठन के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी मुख्यालय राजकुमार गुप्ता की देखरेख में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें टीएएस में कार्यरत एसएसई (विद्युत) मुकेश कुमार डेहरिया सचिव और एसएसई (डिजाइन) सुरेंद्र प्रसाद सिंह कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सचिव पद के लिए मुकेश कुमार डेहरिया को 191 मत मिले। राजकुमार को 44 और सचिंद्र कुमार मिश्र को 20 मत प्राप्त हुए। वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 185 और चिन्मयानंद को 70 मत मिले। समिति के सदस्य पद पर जेई (प्लांट एंड टूल ऑफिस) अभय कुमार सिंह, एसएसई (स्मॉल टूल) जेएन गौरव और सीएमएससी एंड टी लैब के सत्येंद्र प्रसाद सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्लब की गतिविधियों को प्रभावी और सक्रिय बनाने के साथ ही सदस्यों के हित में सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य करने की बात कही।
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