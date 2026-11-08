यूपी: पुलिस चौकी से 400 मीटर की दूरी पर युवक को मारी गोली, बाइक से आए थे बदमाश; घायल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

घटना की सूचना मिलते ही लालपुर-पांडेयपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल आदर्श को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। दोस्त हिमांशु सिंह ने पुलिस को बताया कि रंजिश में लव और कुश ने हमला किया। इन दोनों से दुश्मनी चल रही थी। थाना प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और पुरानी रंजिश के आधार पर आरोपियों लव व कुश की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। दोनों पक्ष पूर्व परिचित भी बताए गए हैं, दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर घटना हुई है।



क्राइम ब्रांच और थाने की पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - राजेश कुमार पांडेय, डीसीपी वरुणा