मां अन्नपूर्णा: पहले बाबा विश्वनाथ का भरा खजाना, फिर श्रद्धालुओं को मां ने 18:30 घंटे दिए दर्शन; जयकारे

दो से तीन घंटे इंतजार पर मिल रहे थे दर्शन

मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण विग्रह के दर्शन के लिए सुबह से दोपहर तक भक्तों को दो से तीन घंटे इंतजार के बाद दर्शन हुए। दोपहर बाद एक से दो घंटे में दर्शन मिला। भक्तों की कतार गोदौलिया, कचौड़ी गली, विध्वनाथ धाम के गेट नंबर 4, नीलकंठ द्वार और बांसफाटक तक लगी थी।



10 नवंबर को होगा मां का अन्नकूट शृंगार

सात से 10 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह चार बजे से रात 11:15 बजे तक दर्शन होंगे। 10 नवंबर को मां का अन्नकूट शृंगार होगा। रात 11:30 बजे महाआरती के बाद स्वर्णमयी स्वरूप के कपाट वर्षभर के लिए बंद हो जाएंगे। अन्नकूट पर मां को 150 क्विंटल कच्चे और पक्के भोग अर्पित किए जाएंगे। इसका प्रसाद 12 नवंबर को भोर चार बजे से रात 11:15 बजे तक वितरित होगा। रसीद लेने वाले श्रद्धालु निर्धारित व्यवस्था के तहत प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। अन्नकूट के दिन भोग आरती के बाद भंडारा भी होगा।