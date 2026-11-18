मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के बरेका भिखारीपुर निवासी जय विकास केशरी (20) के बड़े भाई की शादी पांच साल पहले बड़ागांव थाना क्षेत्र के बसनी गांव निवासी प्रिया की बड़ी बहन से हुई थी। इसके बाद ही दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और एक दूसरे को चाहने लगे थे। इस बात की भनक परिजनों को भी देर से लगी तो दोनों परिवारों में तल्खी बढ़ी।



विकास से उम्र में तीन साल बड़ी प्रिया की शादी विकास से करने को परिजन तैयार नहीं हुए। आखिरकार प्रिया के परिजनों ने शादी कहीं और तय कर दी। जून में प्रिया की सगाई हुई थी और जनवरी में शादी होने वाली थी। इस बात से विकास काफी परेशान था और प्रिया पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। प्रिया अपने परिजनों की मर्जी से शादी करने का हवाला देकर विकास से दूरी बना रही थी। दिवाली पर दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर तय हुआ कि छठ पूजा के दौरान किसी होटल में मुलाकात होगी।



बड़ागांव थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि जय विकास दोपहर में अपने घर से आईटीआई कॉलेज जाने की बात कहकर निकला। उधर, बड़ागांव के ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर प्रिया भी घर से निकल गई। दोपहर 1 बजे दोनों की मुलाकात बाबतपुर के केजे इंटरनेशनल होटल में हुई। दोनों ने अपने-अपने आधार कार्ड देकर कमरा बुक कराया। होटल मैनेजर को दोनों ने खुद को दंपती बताया था। देर शाम तक प्रिया के घर नहीं पहुंचने पर पिता और भाई परेशान हो गए।



होटल में मिली प्रिया के मोबाइल की लोकेशन

कॉल नहीं उठने पर प्रिया की खोजबीन शुरू हुई और थाने पर भी पहुंच गए। प्रिया के मोबाइल की लोकेशन होटल में मिली। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आगंतुक रजिस्टर में प्रिया और विकास के नाम से कमरा बुक मिला। सीसी कैमरे भी खंगाले गए तो दोनों एक साथ कमरे की तरफ जाते दिखे।



पुलिस ने कमरा खुलवाना चाहा तो अंदर से दरवाजा बंद था। इसके बाद पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। पंखे की कुंडी में दुपट्टे से लटकता हुआ विकास का शव मिला। वही, बाथरूम के आधे हिस्से में प्रिया का शव पड़ा था और फर्श पर खून फैला था।



डीसीपी गोमती जोन नीतू कात्यायन, एडीसीपी नृपेंद्र सिंह ने भी छानबीन की। शाम पांच बजे के बाद ही विकास ने मोबाइल बंद कर लिया था। बेटे का शव देखने के बाद पिता राज प्रकाश केशरी बदहवास हो गए।