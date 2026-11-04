मुगलसराय में शराब तस्करी का खुलासा, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार; 34 लीटर शराब बरामद

सिर पर गठरी में छिपाकर ले जा रही थी शराब

दूसरी कार्रवाई परमार कटरा के पास हुई। रात में गश्त के दौरान पुलिस को सिर पर लाल कपड़े में गठरी बांधकर आती एक महिला दिखाई दी। रोककर तलाशी लेने पर गठरी से ब्लू लाइम देशी शराब के 75 टेट्रा पैक (15 लीटर) बरामद हुए। महिला की पहचान बिहार के रोहतास जिले के डेहरी डालमियानगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर एक, बड़ी नहर के पास निवासी सुनीता देवी (45) के रूप में हुई।



34 लीटर शराब बरामद

थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि दोनों कार्रवाइयों में कुल 170 टेट्रा पैक में 34 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।