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Varanasi News: एआई चैटबॉट से पता करें अपना संपत्तिकर

Sat, 07 Nov 2026 01:11 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:11 AM IST
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Know your property tax through AI chatbot
वाराणसी। आम जनता एआई चैटबॉट से अपना संपत्तिकर का पता लगा सकती है। इसका नंबर 8601872601 है। इस पर मकान नंबर या आईडी दर्ज कर मेसेज किया जा सकता है। इस नंबर पर हाय लिखकर भेजें। नागरिक संपत्तिकर (गृहकर, सीवरकर और जलकर) ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शहर के 2.33 लाख भवन स्वामियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एआई आधारित इस चैटबॉट सुविधा से लोगों को लाइन लगाने की जरूरत नही पड़ेगी। अधिकांश लोगों ने इसका लाभ उठाया था। आने वाले दिनों में चैटबॉट से हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आईटी टीम को जिम्मेदारी दी गई है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि यह सुविधा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ब्यूरो
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