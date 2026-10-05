स्पोर्ट्स: अगले महीने काशी को चार प्रादेशिक मुकाबलों की मेजबानी, होगी जन्म शताब्दी प्रतियोगिता; होंगे ये खेल

खेल निदेशालय ने वाराणसी खेल विभाग को चार प्रादेशिक खेलों की मेजबानी सौंपी है। अगले एक महीने में चारों प्रादेशिक मुकाबले सिगरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें तीन समन्वय और एक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी प्रतियोगिता खेली जाएगी।

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प्रादेशिक प्रतियोगिता में खेलने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से संबंधित 1200 खिलाड़ी काशी आएंगे। चार प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और फुटबॉल शामिल है। प्रादेशिक समन्वय प्रतियोगिता में खेलने आने वाले चार अलग-अलग खेलों के खिलाड़ी काशी आएंगे।खिलाड़ियों को लालपुर छात्रावास में भी ठहराया जा सकता है लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण खिलाड़ियों को आसपास के होटल या लॉज में ठहराने पर विचार किया जा रहा है। प्रादेशिक में प्रदेश के 18 मंडल के अलावा पांच खेल कॉलेज और तीन खेल छात्रावास की टीमें यहां खेलने आएंगी।