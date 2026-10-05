स्पोर्ट्स: अगले महीने काशी को चार प्रादेशिक मुकाबलों की मेजबानी, होगी जन्म शताब्दी प्रतियोगिता; होंगे ये खेल
खेल विभाग की ओर से अगले महीने काशी में चार प्रादेशिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें तीन समन्वय प्रतियोगिताओं के साथ एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी प्रतियोगिता शामिल है। प्रतियोगिताओं में विभिन्न जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विभाग ने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में इन मुकाबलों को लेकर उत्साह है।
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खेल निदेशालय ने वाराणसी खेल विभाग को चार प्रादेशिक खेलों की मेजबानी सौंपी है। अगले एक महीने में चारों प्रादेशिक मुकाबले सिगरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें तीन समन्वय और एक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी प्रतियोगिता खेली जाएगी।
प्रादेशिक प्रतियोगिता में खेलने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से संबंधित 1200 खिलाड़ी काशी आएंगे। चार प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और फुटबॉल शामिल है। प्रादेशिक समन्वय प्रतियोगिता में खेलने आने वाले चार अलग-अलग खेलों के खिलाड़ी काशी आएंगे।
खिलाड़ियों को लालपुर छात्रावास में भी ठहराया जा सकता है लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण खिलाड़ियों को आसपास के होटल या लॉज में ठहराने पर विचार किया जा रहा है। प्रादेशिक में प्रदेश के 18 मंडल के अलावा पांच खेल कॉलेज और तीन खेल छात्रावास की टीमें यहां खेलने आएंगी।
23 अक्तूबर से शुरू होंगी दो प्रतियोगिताएं
23 अक्तूबर से सिगरा के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो वर्ग की प्रतियोगिता खेली जाएगी। जिला क्रीड़ाधिकारी 23 से 25 अक्तूबर तक प्रादेशिक समन्वय सीनियर महिला पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता खेली जाएगी। साथ ही 23 से 30 अक्तूबर तक समन्वय सीनियर पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जाएगी।
एक महीने में चार प्रादेशिक प्रतियोगिता की मेजबानी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों के अलावा खेल कॉलेज और खेल छात्रावास के खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। - नवीन कुमार सिंह, जिला क्रीड़ाधिकारी, वाराणसी।