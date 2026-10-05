काशी में रामलीला: मुकुट पूजन के साथ काशी की ऐतिहासिक चित्रकूट रामलीला का शुभारंभ, 500 वर्ष पुरानी परंपरा

काशी में लगभग 500 वर्ष पुरानी विश्वप्रसिद्ध श्री चित्रकूट रामलीला का शुभारंभ सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधान के साथ हुआ। बड़ा गणेश स्थित अयोध्या भवन में श्री चित्रकूट रामलीला समिति के ओर से आयोजित अनुष्ठान में सर्वप्रथम गणेश, वरुण, किरीट, मुकुट एवं रामायण पूजन संपन्न हुआ।

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