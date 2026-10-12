श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करें : डीएम

विज्ञापन

डीएम ने कहा कि निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभियंताओं ने बताया कि पेड़ों और सोलर पैनल को स्थानांतरित करने और वार्डन आवास को दूसरी जगह शिफ्ट करने के कारण शुरुआत में काम प्रभावित हुआ। नए छात्रावास ब्लॉक को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मौजूदा ब्लॉक के 62 कमरों का नवीनीकरण हैंडओवर के दो महीने के भीतर पूरा किया जाना है। बता दें कि 1200 सीट वाले छात्रावास की वर्तमान भौतिक प्रगति 76 फीसदी बताई गई। ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के चलते सीपीडब्ल्यूडी ने पूर्व में कार्य अनुबंध निरस्त कर दिया था। शेष कार्य के लिए 29 सितंबर को टेंडर प्राप्त हो चुके हैं। 17 अक्तूबर तक जमीनी स्तर पर काम दोबारा शुरू करने का लक्ष्य है। योजना के अनुसार एक हॉस्टल ब्लॉक और एक डाइनिंग ब्लॉक 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। दो ब्लॉक 31 मार्च 2027 तक और शेष दो ब्लॉक 30 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।क्रिटिकल केयर अस्पताल में साइट की दिक्कत से हुई देरी192 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल के निर्माण में साइट से जुड़ी कई दिक्कतों के कारण देरी की जानकारी दी गई। परियोजना को अगले वर्ष 31 जनवरी तक पूरा करने की समय सीमा बताई गई। अभियंताओं ने बताया कि सर्विस की टेस्टिंग और कमीशनिंग में करीब तीन सप्ताह और लगेंगे। जिलाधिकारी ने सीसीएच में शिफ्टवार मैनपावर बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी करते हुए काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।