कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई गई देव दीपावली इस बार केवल लाखों दीपों की जगमगाहट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने काशी और पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। डीएवी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. अनूप कुमार मिश्र के विश्लेषणात्मक आकलन और कारोबारी संगठनों के अनुसार, तीन दिनों के इस आयोजन के दौरान 450 से 500 करोड़ रुपये तक के पर्यटन कारोबार का अनुमान है। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन 150 से 166.67 करोड़ रुपये की व्यावसायिक गतिविधियां दर्ज की गईं। करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं और 40 देशों से आए 50 हजार से अधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन ने स्थानीय बाजारों को गुलजार कर दिया।

विज्ञापन





होटल से लेकर ग्रामीण होमस्टे तक शत-प्रतिशत बुकिंग

भारी भीड़ के कारण शहर के फाइव स्टार होटलों से लेकर बजट लॉज तक कई दिन पहले ही फुल हो गए थे। मानसरोवर घाट के नारायण साहनी, बांसफाटक के संदीप चतुर्वेदी, महमूरगंज के महादेव और पांडेयपुर के शीतल जैसे होमस्टे संचालकों ने बताया कि पारंपरिक आतिथ्य और घर के भोजन के कारण परिवारों ने होमस्टे को प्राथमिकता दी। अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति) अमृत अभिजात ने बताया कि शत-प्रतिशत बुकिंग पर्यटन में जनभागीदारी का प्रमाण है। टूर ऑपरेटर ''ट्रैवल जोन'' के निदेशक प्रदीप चौरसिया ने बताया कि कई महीने पहले से एडवांस बुकिंग होने से कारोबारियों को अच्छी तैयारी का मौका मिला।