जेन-जी कॉन्क्लेव में बोले हार्दिक पटेल: आंदोलन के साथ देश की भी चिंता करें युवा, फॉलोअर बढ़ाने की नहीं

विधायक हार्दिक पटेल ने संस्कृति संसद के जेन-जी कॉन्क्लेव में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले जेन-जी शब्द से परहेज करना चाहिए। यह हमारे देश का शब्द नहीं है। कुछ महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर हुए प्रदर्शन को भी जेन-जी के नजरिये से देखा जाने लगा। कहा कि देश में हमेशा से युवाओं ने ही बदलाव की राह दिखाई है। चाहे भगत सिंह हों, शिवाजी या स्वामी विवेकानंद। युवाओं को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी आंदोलन मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। आंदोलन के साथ युवाओं को देश की भी चिंता करनी होगी, सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने की नहीं।

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