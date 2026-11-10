Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Diwali celebrations turn to mourning Son body arrives home youth setting firecrackers auto-rickshaw

दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं: पटाखा छोड़ रहे युवक को ऑटो ने रौंदा, घर पहुंची बेटे की लाश; चालक पकड़ाया

Tue, 10 Nov 2026 10:04 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 10 Nov 2026 10:04 AM IST
सार

सैदूपुर बाजार में दीपावली की रात पटाखा छोड़ रहे 19 वर्षीय अनुराग केशरी को तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किए गए अनुराग की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने ऑटो और चालक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Diwali celebrations turn to mourning Son body arrives home youth setting firecrackers auto-rickshaw
अनुराग केशरी की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दीपावली की रात घरों और बाजारों में खुशियों के दीप जल रहे थे, इसी बीच सैदूपुर बाजार में एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। सड़क किनारे पटाखा छोड़ रहे 19 वर्षीय अनुराग केशरी को तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अनुराग की वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, दीपावली की रात हुई इस घटना से पूरे बाजार में शोक छा गया।

विज्ञापन


चकिया तहसील क्षेत्र के सैदूपुर बाजार में दीपावली की रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ। महेंद्र केशरी का पुत्र अनुराग केशरी दीपावली के अवसर पर सड़क किनारे पटाखे छोड़ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ऑटो रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अनुराग गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी।
विज्ञापन


परिजन आनन-फानन में उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर वाराणसी पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस ने ऑटो और चालक को कब्जे में लिया
युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। जिस घर में दीपावली की तैयारियां और खुशियां थीं, वहां मातम पसर गया। अनुराग की मौत से बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल संजय सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ऑटो रिक्शा और उसके चालक को कब्जे में ले लिया। मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद बाजार में देर रात तक शोक का माहौल बना रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed