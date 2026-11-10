Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Former village head passes away eight day battle life struck motorcycle and was undergoing treatment BHU

यूपी: आठ दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद पूर्व प्रधान ने तोड़ा दम, बाइक ने मारी थी टक्कर; बीएचयू में थे भर्ती

Tue, 10 Nov 2026 09:56 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 10 Nov 2026 09:56 AM IST
सार

जिले के मुंगेहरी गांव निवासी पूर्व प्रधान छोटेलाल की बीएचयू ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। 31 अक्टूबर को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। आठ दिन तक उपचार चला। दीपावली की देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस अज्ञात बाइक चालक की तलाश कर रही है।

विज्ञापन
Former village head passes away eight day battle life struck motorcycle and was undergoing treatment BHU
छोटेलाल की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल पूर्व ग्राम प्रधान एवं वर्तमान प्रधानपति छोटेलाल (55) की आठ दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद मौत हो गई। दीपावली की देर रात करीब एक बजे बीएचयू ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 31 अक्टूबर को घोरावल-राबर्ट्सगंज मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, मुंगेहरी गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन


घोरावल कोतवाली क्षेत्र के मुंगेहरी गांव निवासी छोटेलाल पुत्र बलिराम 31 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे खरुआंव गांव के पास कस्तूरबा गांधी विद्यालय के नजदीक सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान घोरावल-राबर्ट्सगंज मार्ग से गुजर रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर भेज दिया।
विज्ञापन


ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों की निगरानी में आठ दिनों तक उनका उपचार चला, लेकिन रविवार देर रात उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

दो बार प्रधान रहे, पत्नी भी संभाल चुकी हैं जिम्मेदारी
छोटेलाल का परिवार लंबे समय से गांव की राजनीति और पंचायत की जिम्मेदारी से जुड़ा रहा है। वह वर्ष 2000 से 2005 तक मुंगेहरी गांव के ग्राम प्रधान रहे थे। इसके बाद उनकी पत्नी शीलावती ने वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम प्रधान के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2021 से शीलावती वर्तमान में गांव की प्रधान हैं। छोटेलाल के तीन पुत्र हैं। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed