Varanasi News: फिन तैराकी में गायत्री ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

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छठवीं राष्ट्रीय फिन स्वीमिंग चैंपियनशिप पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीमिंग पूल में हुई। इस प्रतियोगिता में वाराणसी के सात खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पांडेयपुर निवासी गायत्री ने 50 मीटर तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। गायत्री ने 24.04 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय की। वह 200 मीटर सरफेस तैराकी में स्वर्ण, 100 मीटर में रजत पदक, 50 मीटर सरफेस तैराकी में कांस्य पदक जीतते हुए कुल 14 अंक लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा की चैंपियन बनीं। प्रतियोगिता 29 सितंबर से दो अक्तूबर तक हुई। उनके प्रदर्शन पर वाराणसी तैराकी संघ के सचिव शंभु प्रसाद, सिगरा स्वीमिंग पूल के प्रभारी कनाई चंद तालापात्र और रूपा चौरसिया, अभिषेक पांडेय और कोच सत्यम शर्मा ने बधाई दी।