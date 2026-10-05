फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gayatri sets national record in fin swimming.

Varanasi News: फिन तैराकी में गायत्री ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

Mon, 05 Oct 2026 02:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Gayatri sets national record in fin swimming.
छठवीं राष्ट्रीय फिन स्वीमिंग चैंपियनशिप पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीमिंग पूल में हुई। इस प्रतियोगिता में वाराणसी के सात खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पांडेयपुर निवासी गायत्री ने 50 मीटर तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। गायत्री ने 24.04 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय की। वह 200 मीटर सरफेस तैराकी में स्वर्ण, 100 मीटर में रजत पदक, 50 मीटर सरफेस तैराकी में कांस्य पदक जीतते हुए कुल 14 अंक लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा की चैंपियन बनीं। प्रतियोगिता 29 सितंबर से दो अक्तूबर तक हुई। उनके प्रदर्शन पर वाराणसी तैराकी संघ के सचिव शंभु प्रसाद, सिगरा स्वीमिंग पूल के प्रभारी कनाई चंद तालापात्र और रूपा चौरसिया, अभिषेक पांडेय और कोच सत्यम शर्मा ने बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed