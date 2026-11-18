गंजारी स्टेडियम: आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने किया निरीक्षण, दर्शकों को बेहतर सुविधा मिलेगी; 450 करोड़ है लागत
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने वाराणसी के गंजारी में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। 450 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम में 30 हजार दर्शक बैठ सकेंगे।
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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने बुधवार को वाराणसी के गंजारी में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। उनके साथ सांसद राजीव शुक्ला भी रहें। करीब 31 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम की अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपये है। स्टेडियम में लगभग 30 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण से पूर्वांचल में क्रिकेट को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
भगवान शिव की थीम पर तैयार हो रहे इस स्टेडियम का डिजाइन काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके विभिन्न हिस्सों में डमरू, त्रिशूल और काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। स्टेडियम में नौ मुख्य क्रिकेट पिचें और पांच अभ्यास पिचें बनाई जा रही हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के साथ खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
स्टेडियम में आधुनिक ड्रेसिंग रूम, फ्लडलाइट्स और बेहतर पार्किंग व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। इसके अलावा बारिश के पानी की निकासी के लिए उन्नत ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि बारिश के बाद भी मैदान को जल्द खेलने योग्य बनाया जा सके।
स्टेडियम के निर्माण से वाराणसी और आसपास के जिलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद पूर्वांचल के क्रिकेट प्रेमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले देखने का अवसर मिल सकेगा। साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने की संभावना है।