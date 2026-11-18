अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने बुधवार को वाराणसी के गंजारी में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। उनके साथ सांसद राजीव शुक्ला भी रहें। करीब 31 एकड़ में बन रहे इस स्टेडियम की अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपये है। स्टेडियम में लगभग 30 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण से पूर्वांचल में क्रिकेट को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन





भगवान शिव की थीम पर तैयार हो रहे इस स्टेडियम का डिजाइन काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके विभिन्न हिस्सों में डमरू, त्रिशूल और काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। स्टेडियम में नौ मुख्य क्रिकेट पिचें और पांच अभ्यास पिचें बनाई जा रही हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के साथ खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।