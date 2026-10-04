फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Dispute BJP office in Azamgarh two senior party leaders engaged heated exchange on stage

भाजपा कार्यालय में विवाद: पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मंच पर बहसबाजी, जमकर हाथापाई और थप्पड़बाजी; वीडियो वायरल

Sun, 04 Oct 2026 02:04 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 04 Oct 2026 02:04 PM IST
सार

भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को बैठक के दौरान मंच से एक वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिए जाने पर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दो वरिष्ठ नेताओं में कथित हाथापाई और थप्पड़बाजी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष, एमएलसी और जिला प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

विज्ञापन
Dispute BJP office in Azamgarh two senior party leaders engaged heated exchange on stage
वायरल वीडियो से निकाली गई तस्वीर। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को आयोजित बैठक के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब मंच से एक वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला कथित तौर पर हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान दो वरिष्ठ नेताओं के बीच थप्पड़बाजी होने की बात भी सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा तेज हो गई है।

बताया जा रहा है कि भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को संगठन से जुड़े विषयों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, एमएलसी और जिला प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान मंच से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई।

विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नाम नहीं लिए जाने को लेकर पहले संबंधित नेताओं के बीच कहासुनी हुई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। इस दौरान एक-दूसरे को थप्पड़ मारने की बात भी सामने आई है। बैठक में मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया।

घटना के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। बैठक समाप्त होने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के जिला कार्यालय में हुए विवाद को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी घटना को लेकर चर्चा होती रही।

विज्ञापन

बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला प्रभारी की मौजूदगी के दौरान हुए इस विवाद ने संगठन के भीतर अनुशासन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह और घटनाक्रम को लेकर पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम और उससे जुड़ी चर्चाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस या पार्टी स्तर पर मामले में किसी कार्रवाई की जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। अब इस पूरे प्रकरण पर भाजपा संगठन की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed