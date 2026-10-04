भाजपा कार्यालय में विवाद: पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मंच पर बहसबाजी, जमकर हाथापाई और थप्पड़बाजी; वीडियो वायरल

भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को आयोजित बैठक के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब मंच से एक वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला कथित तौर पर हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान दो वरिष्ठ नेताओं के बीच थप्पड़बाजी होने की बात भी सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा तेज हो गई है।





बताया जा रहा है कि भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को संगठन से जुड़े विषयों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, एमएलसी और जिला प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान मंच से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लिए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई।