धन्वंतरि दर्शन की परंपरा: तीन पीएम, दो राष्ट्रपति और दलाई लामा ले चुके हैं दुर्लभ जड़ी-बूटियों का प्रसाद

अफगानिस्तान से केसर और खाड़ी देशों से आता है अगर-तगर

राजवैद्य परिवार के पं. समीर कुमार शास्त्री के अनुसार, औषधियों की विशेषता ये भी है कि सभी दवाएं अपने घर में ही देखरेख में बनाई जाती हैं। सारी दवाएं खुद ही बनाते हैं। केसर अफगानिस्तान और अगर-तगर दुबई सहित खाड़ी देशों से मंगाए जाते हैं। बाकी सामान भारत के ही अलग-अलग राज्यों से मंगवाकर दवाएं बनाई जाती हैं।



पं. शिव कुमार शास्त्री ने विदेशों तक पहुंचाया

पं. समीर ने बताया कि धन्वंतरि औषधियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा बाबू नंदन, पंडित रघुनंदन, पंडित राम शंकर के समय में मिला। वहीं, पं. शिव कुमार शास्त्री ने इसे विदेशों तक पहुंचा दिया। उनके अलावा पंडित गिरधारी लाल, कन्हैया लाल, बाल मुकुंद ने काफी प्रचार किया।