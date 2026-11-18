शव मिलने की खबर फैलते ही पोस्टमार्टम हाउस पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा लग गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। मृतक के पिता अब्दुल्ला ने बताया कि औरंगजेब शादीशुदा था और उसका एक पुत्र भी है। वह रोजी-रोटी के सिलसिले में जल्द ही दुबई जाने की तैयारी कर रहा था।



अब्दुल्ला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में वह गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी हैं। बेटे की अचानक मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं।



शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की कोहनी के पास खरोंच के निशान मिले हैं। हालांकि, इन निशानों से मौत की वजह के बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।