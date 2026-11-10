डीएवी डिग्री कॉलेज का मैदान बना अखाड़ा: पटाखा बाजार में बवाल, बेल्ट, कुर्सी से एक-दूसरे पर हमला; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आधी रात के समय मैदान में युवकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ युवक बेल्ट और अन्य सामान से एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि काफी देर तक हंगामा और मारपीट होने के बावजूद वायरल वीडियो में कोई सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है।



प्रशासन ने दीपावली पर भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से आतिशबाजी की दुकानों के लिए अलग मैदान निर्धारित किया था। इसके बावजूद उसी स्थान पर मारपीट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के बाद अब घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और भीड़ नियंत्रण के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।