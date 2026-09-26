बीएचयू में अभाविप का आंदोलन: छात्रों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया, बोले- प्रशासनिक चुप्पी तोड़ो; प्रदर्शन

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की बीएचयू इकाई का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यह आंदोलन 23 सितंबर से शुरू हुआ है। छात्रहित, परिसर की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही इसके मुख्य मुद्दे हैं। प्रॉक्टोरियल व्यवस्था में सुधार भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है।

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आंदोलन के दौरान छात्रों ने पहले मौन प्रदर्शन किया था। इसके बाद भारी बारिश के बीच ओपन माइक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। शनिवार को धरना स्थल पर छात्रों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया। विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता की। विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आस्था व्यक्त की।उन्होंने आंदोलन के प्रति अपना संकल्प भी दोहराया। अभाविप पदाधिकारियों का कहना है कि वे प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वे छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं। संगठन ने कहा कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।