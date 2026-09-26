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चक्रवाती तूफान से हिल गए बनारसी: 10 से अधिक जगह पेड़ गिरे, 50 मिलीमीटर बारिश; गुलाबी ठंड जैसा अहसास

Sun, 27 Sep 2026 05:50 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 27 Sep 2026 05:50 AM IST
सार

चक्रवाती तूफान के असर से जिले में मौसम अचानक बदल गया। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवा के साथ करीब 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेज हवा के कारण 10 से अधिक स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिससे कई मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ। बारिश और हवा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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Cyclonic storm Varanasi Trees fell over 10 locations rainfall hint of early winter chill in air
बारिश से औसानगंज में जलभराव। - फोटो : संवाद

शहर में चक्रवाती तूफान का व्यापक असर शनिवार को देखने को मिला। शहर से लेकर गांव तक दिन में 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। इस वजह से 10 से अधिक जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गईं। रुक-रुककर हल्की से तेज बारिश भी हुई।



Cyclonic storm Varanasi Trees fell over 10 locations rainfall hint of early winter chill in air
लहरतारा ओवरब्रिज के नीचे जलभराव। - फोटो : संवाद

इस वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार आधी रात के बाद से शनिवार रात तक 50 मिलीमीटर बारिश भी हुई। मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान भी औसत से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया।

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जलभराव के बीच जाते राहगीर। - फोटो : संवाद

तीन दिन से मौसम में हुए बदलाव और हवा में अधिक नमी ने गुलाबी ठंड जैसा अहसास लोगों को करा दिया। शुक्रवार आधी रात के बाद से शुरू बारिश शनिवार को भी रुक-रुककर होती रही। सुबह 11 बजे शहर से लेकर गांव तक करीब आधे घंटे तक तेज हवा के साथ बारिश भी तेज हुई। 

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इंस्डस्ट्रीयल एरिया में बीच रास्ते गिरा पेड़। - फोटो : संवाद

70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने का ही असर रहा कि चांदपुर, रोहनिया सहित कई जगहों पर पेड़ गिर गए। सुबह सात बजे शिवपुर के चांदमारी के पास तेज हवा के साथ सड़क पर पेड़ गिरने से भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया। करीब पांच घंटे बाद दोपहर 12 बजे तक किसी तरह पेड़ को हटाया जा सका।

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गली में गिरे पेड़ को हटाने लोग। - फोटो : संवाद

कछवा के ठठरा गांव में पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। इस वजह से आवागमन प्रभावित रहा। कंदवा स्थित पंचक्रोशी मार्ग पर रेवागीर पोखरे के पास पेड़ गिर गया। यह तो ठीक था कि इस दौरान कोई जा नहीं रहा था, नहीं तो बड़ी घटना हो जाती। शुक्रवार की रात में ही चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट पर बीच सड़क पेड़ गिर गया, जो शनिवार को भी नहीं हटाया जा सका। 

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