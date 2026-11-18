डिजिटल जनगणना के तहत चल रही स्व-गणना प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को नगर निगम सभागार में हुई बैठक में मेयर अशोक कुमार तिवारी ने पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। वहीं, नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर 40 बिंदुओं पर जानकारी भरने तक की पूरी प्रक्रिया समझाई।

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16 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मंगलवार को नगर निगम सभागार में पार्षदों की विशेष बैठक हुई। मेयर अशोक कुमार तिवारी, नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी और अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह ने पार्षदों को स्व-गणना की प्रक्रिया और इसके महत्व की जानकारी दी।मेयर ने कहा कि शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते उन्होंने खुद भी अपने आवास की स्व-गणना पूरी कर ली है। सभी पार्षद अपने-अपने वार्डों में लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि 16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से स्व-गणना करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और नाम के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।ओटीपी सत्यापन के बाद परिवार से संबंधित 40 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी भरनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर 11 अंकों की एसई आईडी मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह ने पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की।