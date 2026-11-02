Varanasi News: देव दीपावली के लिए समिति गठित, नगर आयुक्त से आज होगी चर्चा

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वाराणसी। देव दीपावली एवं आरती महासमिति की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नई प्रतिनिधि मंडल का गठन हुआ। रामापुरा में हुई बैठक में समिति के अध्यक्ष वागीश दत्त मिश्र के आकस्मिक निधन पर सभी ने शोक जताया। इसके बाद 24 नवंबर को देव दीपावली महोत्सव के सफल संचालन के लिए नई टीम की घोषणा हुई। घनश्याम सिंह को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। रत्नाकर त्रिपाठी को महामंत्री, छेदीलाल वर्मा को उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में बृज किशोर दास (महंत हनुमान मंदिर), विक्रम गौड़, अशोक गुप्ता, विजय वर्मा और सुरेश शुक्ला शामिल हैं। घनश्याम सिंह ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नगर आयुक्त से मुलाकात कर छठ व देव दीपावली की तैयारी पर चर्चा करेगा। संवाद