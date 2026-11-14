छठ महापर्व: खरना कर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू, संध्याकाल में 72 मिनट होगी पूजा; घाटों व कुंडों पर जलाए दीप

1 of 7 सूर्य सरोवर में पूजन करतीं व्रती महिलाएं। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



भगवान सूर्य की उपासना के चार दिवसीय महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को व्रती महिलाओं ने खरना कर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया। उन्होंने दिनभर व्रत रखकर छठ मइया की पूजा की। गंगा घाटों, कुंडों और तालाबों पर बनी वेदियों पर दीप जलाए।

Trending Videos

घाटों पर सुरक्षा

2 of 7 सूर्य सरोवर में पूजन करतीं महिलाएं। - फोटो : अमर उजाला

लोक परंपरा के अनुसार जल लाकर खरना का प्रसाद तैयार किया और माता को भोग लगाकर पूजा की। इसके बाद खरना का प्रसाद ग्रहण किया। व्रती रविवार को दिनभर व्रत रखकर संध्यावेला में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी। सोमवार को पूजा कर उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पारण करेंगी। सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक संध्याकाल की पूजा होगी। घाटों व कुंडों पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा।

3 of 7 बाजार में जमकर हुई फलों की खरीदारी। - फोटो : अमर उजाला

महिलाओं ने दिनभर व्रत रखकर खरना किया। अधिकतर महिलाएं सुबह गंगा स्नान कर गंगाजल लेकर आईं। एक-दूसरे को सिंदूर लगाया और अखंड सुहाग तथा संतान की सुख-समृद्धि की कामना की। परंपरागत विधि-विधान से वेदी सजाकर खरना पूजन किया। दिनभर निर्जला व्रत रखा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 सब्जी मंडी में दिन भर रही भीड़। - फोटो : अमर उजाला

शाम को चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर गुड़ और चावल से बखीर तथा गेहूं की रोटी बनाई। ज्यादातर महिलाओं ने गंगाजल से प्रसाद तैयार किया। इसे सूर्यदेव और छठी मइया को अर्पित करने के बाद व्रतियों ने स्वयं ग्रहण किया। इसी के साथ उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। दिन में तीन बजे के बाद व्रती महिलाओं के कदम घाटों की ओर बढ़ने लगे। पहले घाटों पर बैठकर महिलाओं ने छठ मइया के गीत गुनगुनाए।

विज्ञापन

5 of 7 सूर्य सरोवर में आकर्षक सजावट। - फोटो : अमर उजाला