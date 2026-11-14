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छठ पर डायवर्जन: शहर में नो-इन्ट्री प्लान लागू, मैदागिन, गोदौलिया से घाटों की तरफ नो व्हीकल जोन; जानें पार्किंग

Sun, 15 Nov 2026 05:21 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 15 Nov 2026 05:21 AM IST
सार

छठ पूजा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी में यातायात व्यवस्था बदली गई है। मैदागिन और गोदौलिया से घाटों की ओर जाने वाले मार्गों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। शहर में नो-इंट्री प्लान भी लागू रहेगा। ऐसे में घर से निकलने से पहले वाहन सवार रूट डायवर्जन की जानकारी जरूर कर लें।

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Traffic diversions Chhath No-entry plan implemented no-vehicle zones established from Maidagin and Godowlia
वाराणसी में यातायात डायवर्जन। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट यातायात पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने रविवार और सोमवार के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और नो-इन्ट्री प्लान लागू किया है। एडीसीपी अंशुमान मिश्रा ने बताया कि गोदौलिया और दशाश्वमेध क्षेत्र में रूट डायवर्जन है। रामापुरा, बेनिया, मैदागिन, गोदौलिया और सोनारपुरा तिराहे से प्रमुख घाटों की तरफ सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए सनातन धर्म इंटर कॉलेज, बेनिया पार्किंग, टाउनहॉल और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अस्सी और भदऊ चुंगी क्षेत्र में भी डायवर्जन है। बैंक ऑफ बड़ौदा तिराहे से अस्सी चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों को रवींद्रपुरी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, भदऊ चुंगी और राजघाट पुल तिराहे से भैंसासुर घाट व नमो घाट जाने वाले वाहनों को काशी स्टेशन पानी टंकी मैदान पार्किंग की ओर भेजा जाएगा।

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जारी किए गए निर्देश

सामने घाट और विश्व सुंदरी पुल की तरफ रोक है। रामनगर और बिहार की ओर से आने वाले भारी वाहनों व बसों के लिए अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। बिहार से आने वाली प्राइवेट बसें स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के सामने मैदान में खड़ी होंगी। बीएलडब्ल्यू में सूर्य सरोवर के पास और अंबेडकर चौराहे से शास्त्री घाट की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 

भारी वाहनों की नो-इन्ट्री शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भारी वाहनों के प्रवेश की छूट का समय रात 11 बजे से रात 2 बजे तक ही होगा और 2 बजे के बाद शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 7317202020 या ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 7839856994 पर संपर्क किया जा सकता है।

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