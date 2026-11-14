Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Ballia Sub-inspector jumps front train transferred just two days earlier six-month old child loses father

बलिया: ट्रेन के आगे कूदा दरोगा, दो दिन पूर्व ही हुआ था स्थानांतरण; छह माह के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

Sat, 14 Nov 2026 11:47 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 14 Nov 2026 11:47 PM IST
सार

बलिया में 2023 बैच के उप निरीक्षक ने सारनाथ एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी। दो दिन पहले ही उनका स्थानांतरण हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल से दरोगा की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन
Ballia Sub-inspector jumps front train transferred just two days earlier six-month old child loses father
उप निरीक्षक संदीप कुमार की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी-छपरा रेल मार्ग पर धरमपुर के नागपुर के पास शनिवार देर शाम 2023 बैच के उप निरीक्षक संदीप कुमार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। घटनास्थल के पास उनकी बाइक और मोबाइल मिलने से मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी डॉ. ईरज राजा, एएसपी दक्षिणी संजय वर्मा, सीओ अक्षय कुमार और रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

विज्ञापन


संतकबीरनगर निवासी संदीप कुमार का दो दिन पहले ही चितबड़ागांव थाने से पकड़ी थाने में स्थानांतरण हुआ था। हालांकि, छठ पर्व के कारण वह अभी पुराने तैनाती स्थल से कार्यमुक्त नहीं हुए थे। शनिवार की शाम वह ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि धर्मापुर मार्ग पर रेलवे ट्रैक के पास उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और मोबाइल रखकर ट्रेन के आगे आ गए। हादसे में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


बताया जाता है कि ट्रेन के लोको पायलट ने चितबड़ागांव स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी देते हुए मेमो दिया था, जिसमें आत्महत्या की आशंका जताई गई। घटनास्थल से मिले उप निरीक्षक के मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

महिला से संपर्क और धमकी की चर्चा, सभी पहलुओं की पड़ताल
विभागीय स्तर पर चर्चा है कि उप निरीक्षक का मऊ जिले की एक महिला से संपर्क था और कथित तौर पर वह उन्हें धमकी दे रही थी। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

छह माह के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया
संदीप कुमार विवाहित थे और उनका छह माह का एक बच्चा है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। जवान उप निरीक्षक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस टीम मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed